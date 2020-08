USA

Frau erhält neuen Führerschein – mit einem leeren Stuhl im Bild

Beim Ausstellen eines neuen Führerscheins für eine Frau in Tennessee ist den Behörden ein Fehler unterlaufen. Über das Dokument amüsiert sich nun das Internet.

Jade Dodd hatte eigentlich alles richtig gemacht. Für die Erneuerung ihres Führerausweises hatte die Amerikanerin ein neues Passbild geschossen, das die richtige Grösse hatte und auch sonst den Anforderungen der Behörden entsprach. Damit war es ihr möglich, das Onlineformular des Department of Motor Vehicles (DMV) auszufüllen, welches für die Fertigstellung des Dokuments nötig war.

Deshalb war sie umso überraschter, als sie ihren neu erstellten Führerschein schliesslich auspackte. Zwar stimmten all die Details zu ihren persönlichen Angaben wie Geburtsdatum, Geschlecht und Grösse. Auf dem Bild war allerdings nicht das Gesicht der 25-Jährigen zu sehen, sonder nur ein leerer Stuhl.

Um den Fehler zu melden, rief die Frau laut Stern.de umgehend bei der Zulassungsstelle DMV an. Dort glaubte man ihr erst gar nicht, denn einen solchen Fehler hatte man noch nie gesehen. Als die Mitarbeiterin am Telefon aber schliesslich in ihrer Datenbank nachschaute, konnte sie den Fehler selbst erkennen.