In Minusio im Kanton Tessin brach kurz vor halb neun Uhr am Abend ein Feuer in einem Mietshaus aus. Minusio liegt zwischen Ascona und Tenero am Lago Maggiore. Vom Feuer betroffen war eine Wohnung im ersten Stock. Zehn Personen des dreistöckigen Hauses mussten evakuiert werden. Eine 51-jährige erlitt schwere Verbrennungen. Sie wurde ins Spital gebracht, wo sie in Lebensgefahr schwebt, so die Ärzte.