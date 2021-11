Drei Personen vor Gericht – Frau erleidet nach Geburt wegen Insulin-Überdosis schwere Hirnschäden

Eine Frau hatte ein Kind auf die Welt gebracht, doch am Morgen befindet sie sich in einem schlechten Zustand.

In der Geburtenabteilung des Inselspitals geschieht am 24. September 2015 ein gravierender Fehler. Eine Frau hatte ein Kind auf die Welt gebracht, doch am Morgen befindet sie sich in einem schlechten Zustand. Sie hat eine Nierenerkrankung und ihr drohen akute Herzrhythmusstörungen. Die Hebamme erhält von der Assistenzärztin den Auftrag, der Frau eine Mischung aus Glukose und Insulin zu verabreichen.