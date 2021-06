Süderen BE - Frau erliegt nach schwerem Töff-Unfall im Spital ihren Verletzungen

In Süderen BE verunglückte ein Paar schwer. Eine 71-jährige Töff-Beifahrerin verlor dabei ihr Leben.

Eine Frau im Kanton Bern erlag nach einem schweren Verkehrsunglück ihren Verletzungen. Die 71-Jährige war am 23. Mai zusammen mit einem Mann auf dem Töff verunfallt – die Frau war als Beifahrerin unterwegs. In Süderen BE auf der Höhe Süderenmoos stiessen die beiden aus bisher ungeklärten Gründen mit einem Auto zusammen.