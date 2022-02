El Salvador – Frau erlitt Fehlgeburt und wurde wegen Mordes verurteilt – jetzt ist sie wieder frei

In El Salvador sind Abtreibungen unter allen Umständen verboten.

Eine Frau in El Salvador sass nach einer Fehlgeburt zehn Jahre im Gefängnis.

Die Behörden von El Salvador haben am Mittwoch eine Frau freigelassen, die ein Jahrzehnt einer 30-jährigen Haftstrafe wegen schwerer Tötung verbüsst hatte, nachdem sie eine Fehlgeburt erlitten hatte. Dies berichtet eine lokale Menschenrechtsorganisation.

Nach Komplikationen bei Geburt verhaftet

Die 38-jährige Elsy, deren Nachname nicht veröffentlicht wurde, meldete im Juni 2011 einen geburtshilflichen Notfall, während sie als Hausangestellte arbeitete, so die Menschenrechtsorganisation. Danach sei sie sofort verhaftet und kurz darauf wegen schweren Mordes angeklagt worden. Die salvadorianischen Behörden reagierten nicht auf eine Bitte um Stellungnahme und bestätigten auch nicht ihre Freilassung. Die Nachrichtenagentur Reuters war nicht in der Lage, die Einzelheiten des Falles unabhängig zu überprüfen.

Die Bürgergruppe für die Entkriminalisierung der Abtreibung in El Salvador, die ein Foto veröffentlichte, das Elsy nach ihrer Freilassung aus dem Gefängnis zeigt, sagte, ihr ursprünglicher Gerichtsfall sei voller Unregelmässigkeiten und ohne Unschuldsvermutung gewesen.

«Müssen weiterhin für jene kämpfen, denen die Freiheit vorenthalten wird»

«Wir feiern die Freilassung von Elsy nach zehn Jahren. Ihre irrtümliche Verurteilung zu 30 Jahren Haft wegen schweren Mordes ist nichtig. Wir müssen weiterhin unermüdlich für die Freilassung derjenigen kämpfen, denen die Freiheit vorenthalten wird», sagte die Vorsitzende der Menschenrechtsorganisation, Morena Herrera, in einer Erklärung. «(Elsy) wurde von ihrem Sohn getrennt, der nur sie hatte. Jetzt, mehr als zehn Jahre später, wird sie in der Lage sein, mit ihm und ihrer Familie wieder zusammenzukommen», so die Organisation weiter.