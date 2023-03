Nashville, Tennessee: Frau erschiesst drei Kinder und drei Erwachsene an Schule

via REUTERS

Fünf der sechs Opfer der Schiesserei wurden laut einem Polizeisprecher in ein örtliches Spital gebracht.

Die Polizei war um 10.13 Uhr Ortszeit wegen eines Schusswaffenangriffs in der christlichen Privatschule alarmiert worden.

Mindestens drei Schüler und drei Schulangestellten wurden bei einer Schiesserei an der Covenant School in Nashville, Tennessee, erschossen.

Eine junge Frau schoss in einer Primarschule in den USA um sich.

Bei einer Schiesserei an der Covenant-Primarschule in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee sind am Montag drei Kinder und drei Erwachsene getötet worden. Bei den erwachsenen Opfern handelt es sich um Schulangestellte.