Herzinfarkt während Geburt - Frau erwacht nach elf Monaten aus Koma und ruft nach ihrer Mutter

Facebook/Un aiuto per Cristina & Caterina

In der Rehabilitationsklinik Hochzirl nahe Innsbruck in Österreich erwachte sie nun Anfang Juni.

Im April 2021 wurde sie in eine Spezialklinik verlegt.

Cristina Rosi lag in den letzten elf Monaten im Koma.

Nach elf Monaten im Koma ist ein kleines Wunder geschehen: Die Italienerin Cristina Rosi ist vor einigen Tagen wieder erwacht. Als erstes Wort sagte sie « Mamma » . Die 37-Jährige hatte im siebten Schwangerschaftsmonat einen Herzstillstand erlitten. Ihre Tochter Caterina musste per Not-Kaiserschnitt zur Welt gebracht werden . Doch Rosi hatte schwere neurologische Schäden davongetragen.

Die Familie aus Arezzo in der Toskana gab trotzdem nicht auf. Ihr Mann Gabriele Succi sammelte Spenden via Crowdfunding, um Cristina in die spezialisierte Klinik Hochzirl nahe Innsbruck i m Tirol zu verlegen. Seit zwei Monaten wird die Frau dort behandelt. Die Therapie zeigte nun Erfolge, wie das italienische Portal «Today» berichtet.