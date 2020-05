Polizeimeldungen Ostschweiz

Frau fährt auf Baustelle und bleibt zwischen Leitplanken stecken

Am Samstag hat eine 65-Jährige mit ihrem Auto auf der A3 bei Murg einen Selbstunfall verursacht. Für die Bergung des Autos musste die Autobahn gesperrt werden.

Mosnang SG, 21.05.2020: Am Donnerstag wurde von der Kantonspolizei St. Gallen ein 22-jähriger Töfffahrer mit 145 km/h gemessen. Der Raser musste seinen Fahrausweis auf der Stelle abgeben und der Töff wurde sichergestellt. An der gleichen Örtlichkeit konnte das Auto eines 22-Jährigen mit 118 km/h statt den erlaubten 80 km/h gemessen werden.

Die 65-jährige Frau war am Samstag um 16.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Autobahn A3 von Zürich nach Sargans unterwegs. Bei der Baustelle Höhe Murg befuhr sie aus noch unbekannten Gründen den Baustellenbereich, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt. In der Folge prallte ihr Auto beidseitig in die Leitplanken und blieb stecken.