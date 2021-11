Arbon TG : Frau fährt Bub (3) auf Rollbrett an und verletzt ihn schwer

Am Freitagnachmittag prallte eine 42-Jährige in einem Hinterhof mit einem Buben zusammen. Er musste schwer verletzt ins Spital gebracht werden.

Am Freitagnachmittag fuhr eine Frau einen dreijährigen Buben an. Die 42-Jährige wollte um 16.45 Uhr mit ihrem Auto vom Hinterhof einer Liegenschaft in der Arboner Altstadt zurück auf die Metzgergasse fahren. Sie sagte gegenüber der Kantonspolizei Thurgau aus, sie habe zwar bemerkt, dass auf dem Hinterhof Kinder auf Rollbrettern spielten und fuhr deshalb sehr langsam los.