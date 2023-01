Darf man mit Schneeketten auf der schneefreien Autobahn unterwegs sein?

Auf der rechten Seite war die Kette noch am Pneu.

Die Schneekette am linken vorderen Rad verlor die Frau vor dem Unfall.

In den frühen Morgenstunden vom Donnerstag war eine 37-jährige ukrainische Autofahrerin gegen 1.20 Uhr in Begleitung von vier Kolleginnen auf der Südspur der schneefreien, flachen Autobahn A13 von Landquart in Richtung Chur GR unterwegs. Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr sie nach dem Rastplatz Apfelwuhr langsam auf der Normalspur.