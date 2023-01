Frau fährt in Urnäsch morgens angetrunken in Zaun und dann zur Arbeit

Urnäsch AR : Frau fährt morgens angetrunken in Zaun und dann zur Arbeit

Der Schaden am Zaun wird auf mehrere Tausend Franken geschätzt.

Die Polizei bei der Unfallstelle bei Saien in Urnäsch AR.

Eine 34-Jährige lenkte am Donnerstagmorgen, um 7.40 Uhr, ihr Auto von Urnäsch AR in Richtung Waldstatt AR. Im Bereich Saien geriet das Auto ins Rutschen und prallte schliesslich gegen den rechtsseitigen Röhrenzaun, wie die Kantonspolizei Ausserrhoden am Freitag mitteilte. Ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern, setzte die Frau die Fahrt fort.