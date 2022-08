Lachen SZ: Frau fährt unter Drogeneinfluss trotz brennendem Auto weiter

In Lachen SZ hat in der Nacht auf Dienstag ein Auto gebrannt.

In der Nacht auf Dienstag geriet in Lachen SZ ein Auto in Brand. Die Lenkerin fuhr um 3.30 Uhr auf der Kernumfahrung West in Lachen in Richtung Altendorf. Beim Kreisel Sagenriet kollidierte sie mit einer Verkehrsinsel. Wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilte, geriet der Personenwagen dabei in Brand. Trotz dem Brandausbruch lenkte die 31-Jährige das Fahrzeug auf einen nahegelegenen Parkplatz. Passanten alarmierten die Polizei und bargen die Verunfallte aus dem Fahrzeug.