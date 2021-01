Uzwil SG, 16.01.2021: Ein Mann (53) erwärmte Speiseöl in einer Pfanne und verliess dann die Wohnung. Als er später mit der Frau (51) zurückkehrte, brannte es in der Küche. Vor Eintreffen der Feuerwehr konnte der Brand mit Hilfe von weiteren Nachbarn gelöscht werden. Zur Sicherheit wurden alle Bewohner des Mehrfamilienhauses evakuiert. Es entstand Schaden in der Höhe von mehreren zehntausend Franken.

Eine Frau wollte zusammen mit ihrem Mann am Sonntagabend in Maienfeld GR ein Raclette zum Znacht essen. Aus noch ungeklärten Gründen fiel der sitzenden Frau dabei das brennende Rechaud auf den Schoss und entzündete die Kleider, heisst es am Montag in einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden.