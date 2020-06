Aus der Nachbarschaft

Frau findet ihren Mann blutend im Auto – zwei Tage später ist er tot

In Dornbirn (A) fand eine Frau kürzlich ihren Mann in seinem Auto aufrecht sitzend, während er aus der Nase blutete. Zwei Tage darauf verstarb der Mann im Krankenhaus. Es deutet darauf hin, dass er einen Verkehrsunfall hatte.

Ein 56-jähriger Mann wurde kürzlich in Dornbirn (A) von seiner Frau in seinem Auto, welches in der Garage abgestellt war, am Steuer sitzend aufgefunden. Der Mann blutete aus der Nase und atmete nur noch schwach. Der Notarzt wurde verständigt und der 56-Jährige ins Spital eingeliefert. Dort verstarb der Mann, zwei Tage später, am 6. Juni, wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg am Mittwoch mitteilt. Todesursache war ein Blutgerinnsel. Bei der Obduktion wurde festgestellt, dass der Verstorbene an verschiedenen Körperstellen ein Verletzungsmuster aufweist, das auf einen möglichen – kurz zuvor passierten – Verkehrsunfall hindeutet.