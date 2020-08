vor 14min

Ungebetener Gast

Frau flüchtet vor Riesenfalter und schläft im Wohnzimmer

Am Donnerstag wurde die 29-jährige Melanie* in Frauenfeld aus dem Schlaf gerissen. Weil sie ein Pfeifen und Flügelschläge wahrgenommen hatte, wurde sie panisch und verliess ihr Schlafzimmer. Auf Facebook fand sie Hilfe.

von Jil Rietmann

1 / 8 Am Donnerstag fand Melanie aus Frauenfeld einen grossen Falter an ihrer Schlafzimmerwand. schwalbenschwanz.ch/Werner Klaiber Sie geht davon aus, dass es sich um einen Totenkopfschwärmer handelte. Wikipedia/Didier Descouens Aus Panik verliess die Frau in der Nacht ihr Zimmer und suchte sich am nächsten Tag Hilfe in einer Ostschweizer Facebook-Gruppe. Facebook

Darum gehts Aus Panik ist eine 29-jährige Frau am Donnerstag vor einem Falter in ihrem Schlafzimmer geflüchtet.

Sie konnte das Tier nicht selbstständig aus dem Zimmer befördern, weil ihre Angst zu gross war.

Auf Facebook suchte sie nach jemandem, der ihr helfen konnte.

Noch am selben Abend konnte das Tier von einer Helferin aus dem Zimmer gebracht werden.

« Ich bin h eute Nacht unsanft aus dem Schlaf gerissen worden» , schreibt Melanie in einer Ostschweizer Facebook-Gruppe . In der Nacht auf Donnerstag hat die 29-Jährige ein Pfeifen gehört und Flügelschläge wahrgenommen, worauf sie aufgewacht ist. Weil sie panische Angst vor Insekten hat, ist sie so schnell als möglich aus dem Zimmer g eflüchtet . « Als ich nochmals ins Zimmer spähte, um zu sehen, was das ist, sah ich einen recht grossen Falter an der Wand , der war sicher fünf Zentimeter lang . Ich denke , es handelt e sich um einen Totenkopfschwärmer » , sagt sie.

Aus Angst hat Melanie ihren Schlafplatz ins Wohnzimmer verlegt. « Ich habe aber auch auf dem Sofa nicht wirklich gut geschlafen. Ich hatte einen zu grossen Adrenalin s chub, sodass ich nicht mehr richtig weiterschlafen konnte » , sagt sie . Am nächsten Tag suchte sie sich auf Facebook Hilfe. « Kann man da jemanden holen, wie zum Beispiel einen Kammerjäger? » , fragt sie.

Die Antwort lautet: Ja, kann man. «Am besten fängt man Falter einfach ein. Man braucht auch keine Angst vor den Tieren zu haben, die beissen nicht. Wenn man jedoch Angst hat, kann man auch einen Schädlingsbekämpfer hinzuholen», sagt ein Kammerjäger aus St. Gallen.

«Davor hatte ich zu grosse Panik»

Auch unter dem Facebook-Post der Frauenfelderin kamen jede Menge Tipps und aufmunternde Worte . Jemand schrieb, sie fühle mit ihr. Sie habe auch panische Angst vor solchen Tieren. Nicht einmal einsaugen könne sie diese. Einer der Tipps war, ein Glas über den Falter und ein Papier d a runter s chieben und aus dem Fenster lassen . O der sie solle mit einem elektrischen Insekten-Racket das Problem lösen , so ein anderer . « Das konnte ich alles aber nicht , weil ich dem Tier nicht zu nahe kommen kann. Davor habe ich zu grosse Panik » , so die 29 -Jährige. Die Rettung seien dann zwei Personen gewesen, die in den Kommentare n angeboten haben, schnell bei Melanie vorbeizu kommen und das Tier in die Freiheit zu lassen.

« Zum Glück konnte eine Frau noch am selben Abend vorbeikommen und den Falter mit einem Glas und einem Stück Papier aus dem Fenster lassen » , so Melanie . Doch auch in der nächsten Nacht habe sie nicht wirklich besser geschlafen. « Ich dachte mir, vielleicht kommt d er Falter ja wieder. Aber ich habe dann versucht , nicht daran zu denken, sonst hätte ich gar nicht mehr geschlafen .»