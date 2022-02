Leistungen verweigert – zu Unrecht? – Frau fordert per Hungerstreik Zahlungen von der Suva ein 

Seit letzten Dienstag ist Daniela Pinto Mendes im Hungerstreik vor dem Suva-Sitz in Luzern. Die 28-Jährige möchte so die ihrer Ansicht nach ausstehenden Leistungen der Suva einfordern.

Die Suva konnte aus Datenschutzgründen nur generell Stellung nehmen. Unter anderem wird jeder Unfall seitens der Suva minutiös geprüft und entsprechend bearbeitet, so die Suva.

Nach einer Operation an der Lendenwirbelsäule ist sie bis heute arbeitsunfähig.

Seit Dienstag ist Daniela Pinto Mendes (28), ehemalige Arbeitskraft, im Hungerstreik vor dem Suva-Sitz in Luzern.

Daniela Pinto Mendes (28) ist seit Dienstag, dem 25. Januar, im Hungerstreik vor dem Suva-Sitz in Luzern. Grund: Im März 2021 stürzte sie während der Arbeit eine Treppe hinunter. Im November folgte eine Lendenwirbelsäulenoperation. Deswegen ist sie bis heute arbeitsunfähig und kann nicht wie bisher als Reinigungskraft arbeiten.

Die Unfallversicherung Suva zahlte ihr bis und mit August entsprechende Unfallleistungen, danach aber war Schluss. Die Suva machte geltend, dass die Rückenprobleme nicht die Folgen des Unfalls seien, weshalb sie keinen Anspruch mehr auf Leistungen hat. Eine Begründung, die Mendes nicht akzeptieren will. Denn ihr Hausarzt habe zuerst gesagt, das seien Folgen des Unfalls, hat aber laut Mendes dann aufgrund der Suva seine Meinung geändert. Deshalb harrt sie nun im Hungerstreik vor der Suva aus.

Suva suchte den Dialog

Den Hungerstreik wollte sie Mitte Januar bereits beginnen. Doch die Suva reagierte umgehend und lud die Portugiesin an zwei Termine für eine Aussprache ein. Einen definitiven Entscheid fällte die Suva aufgrund des Dossiers der 28-Jährigen am vergangenen Montag. Das Resultat: «Sie schlugen mir vor, dass sie den Monat September noch ausbezahlen. Sie rieten mir auch, mich bei der Sozialhilfe anzumelden. Ihre Argumente für die Aussetzung der Leistungen finde ich aber nach wie vor absurd und entsprechen nicht der Wahrheit. Deshalb habe ich dies abgelehnt und werde meinen Hungerstreik fortführen», so Mendes.