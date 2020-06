Rorschacherberg SG

Frau fragt auf Facebook nach überschüssiger Muttermilch

Eine Frau bittet auf Facebook andere Mütter um überschüssige Muttermilch. Grund dafür ist ihre Bekannte, die nicht natürlich stillen kann. Auch Anja Zeidler ist von dem Problem betroffen.

« 14 Wochen nach der Geburt meiner Tochter ging ich wieder arbeiten. Es war geplant, meine Muttermilch an die Kita weiterzugeben, doch es stellte sich heraus, dass meine Kleine nicht aus der Flasche trinkt » , erzählt Anja Brunner aus Rorschacherberg SG . Um im Zyklus zu bleiben, pumpt die 34-Jährige die Milch im Alltag ab. D iese sammle sich nun im Tiefkühler an. « Ich wusste nicht mehr , wohin d amit.» Deshalb habe sie ihre Muttermilch auf der Facebook -S eite « Stillen Schweiz » angeboten. Sie sei kurz davor gewesen, die M ilch wegzuwerfen, doch das wollte sie nicht. « Ich musst e meine Eckdaten angeben, ob ich gesund bin oder Allergien habe » , so die Mutter. Es habe sich dann tatsächlich ein Mami gemelde t, das an ihrer Milch in t eressiert war .

Sechs Mütter geben bereits Milch ab

Zwei Frauenmilchbanken in der Ostschweiz

Gemäss Pflegefachfrau und Still- und Laktationsberaterin Claudia Piccolotto aus dem Ostschweizer Kinderspital in St. Gallen gibt es acht offizielle Frauenmilchbanken in der Schweiz. Diese seien an Kliniken angeschlossen, die extrem frühgeborene Kinder behandeln. In St. Gallen gibt es zwei Milchbanken, eine im Ostschweizer Kinderspital und eine auf der Neonatologie der Frauenklinik am Kantonsspital St. Gallen. Ausser der Frauenmilchbank an der Universitätsklinik nehme man aber keine Milch von externen Frauen an.