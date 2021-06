Pretoria - Frau gebärt Zehnlinge – doch hat sie bisher niemand zu sehen bekommen 

Die Geburt der Zehnlinge soll in einem Krankenhaus in Pretoria stattgefunden haben. (Symbolbild)

Eine Frau soll in Südafrika Zehnlinge zur Welt gebracht haben. Gosiame Thamara Sithole soll jetzt Mutter von drei Mädchen und sieben Buben sein, geboren in der Nacht von Montag auf Dienstag in einem Krankenhaus in Pretoria in Südafrika