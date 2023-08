Argentinien: Frau geht in Wahlkabine – und verschwindet

Niemand kann sich erklären, was am Sonntag in einer Schule in der Ortschaft Villa Krause in Argentinien passiert ist: Bei den Vorwahlen zur Präsidentschaft ist eine Wählerin auf rätselhafte Art und Weise verschwunden. Die Frau gab dem Wahlvorstand ihren Ausweis ab und betrat anschliessend die Wahlkabine. Danach wurde sie nicht mehr gesehen.

Um eine geheime Wahl zu garantieren, darf nur eine Person den Raum - in diesem Fall ein Klassenzimmer - betreten, in dem auf den Pulten die verschiedenen Stimmzettel ausgelegt sind. Der Wähler oder die Wählerin faltet und steckt dann einen der Zettel in ein Couvert und verlässt den Raum, um den Umschlag vor den Augen des Wahlvorstands in die Wahlurne zu werfen. In der Schule von Villa Krause in der westlichen Provinz San Juan kam es aber anders: Die Frau ging in die Wahlkabine und kam nicht mehr heraus.