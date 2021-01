In Krauchthal BE wurde eine Frau von einem Schneepflug angefahren.

Am Montag ereignete sich um 10 Uhr am Bannholzrain in Krauchthal BE ein schwerer Unfall, wie die Kantonspolizei Bern berichtet. Eine Frau überquerte eine Strasse und wurde dabei von einem rückwärts fahrenden Schneepflug angefahren.