«Micas Garten» - Frau Gerold expandiert nach Zürich-Altstetten

Frau Gerolds Garten, an der Hardbrücke in Zürich, ist ein beliebter Treffpunkt im Kreis 5 – sei es für ein Feierabendbier, sei es für ein gemütliches Beisammensein bis in den späten Abend hinein. Nun expandiert Frau Gerold erstmals. Am Freitag wird in der Nähe der Haltestelle Micafil, in Zürich-Altstetten, das Pop-up Micas Garten eröffnet.