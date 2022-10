Lausanne : Frau greift Rezeptionistin mit Gasbrenner an und verletzt sie lebensgefährlich

Das 38-jährige Opfer musste in ernstem Zustand in ein Spital gebracht werden. Sie erlitt Verbrennungen im Gesicht und am Oberkörper.

Am Mittwochmittag wurde eine Angestellte des «Swiss Wine Hotel» in Lausanne mit einem Gasbrenner angegriffen.

Am Mittwoch wurde in einem Hotel in Lausanne eine 38-jährige Rezeptionistin mit einem Gasbrenner angegriffen.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochmittag. Die 38-jährige Rezeptionistin erlitt beim Angriff schwere Verbrennungen im Gesicht und am Oberkörper. Die Sanitäter versorgten die Frau und brachten sie in ernstem Zustand in ein Spital, teilt die Polizei Lausanne mit. Erste Ermittlungen ergaben laut der Polizei, dass das Opfer mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und anschliessend mit einem Gasbrenner angezündet wurde.