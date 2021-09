Winterthur-Veltheim - Frau hielt Schafe im Badezimmer ihrer Wohnung und wird angezeigt

Diese jungen Lämmer wurden in einem Badezimmer einer Wohnung in Winterthur-Veltheim gefunden.

Bei der Stadtpolizei Winterthur wurde gemeldet, dass in einer Wohnung Schafe gehalten würden. Am Donnerstag rückte eine Patrouille der Umweltpolizei der Stadtpolizei Winterthur zusammen mit Vertretern und Vertreterinnen des Veterinäramtes in das beschriebene Mehrfamilienhaus in Winterthur-Veltheim aus. Bereits vor der Wohnungstüre hörten die Beamten das Blöken von Schafen, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.