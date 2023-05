Los Angeles: Frau hat Orgasmus während Konzert

Während des zweiten Satzes der 5. Sinfonie von Tschaikowski an einem Konzert der LA Philharmoniker in Los Angeles soll eine Frau einen «lauten und ganzkörperlichen Orgasmus» erlebt haben. Mehrere Konzertbesucher beschrieben so den Höhepunkt, den die Frau am Freitag vom Balkon der voll besetzten Walt Disney Concert Hall erfahren haben soll. «Alle drehten sich um, um zu sehen, was passiert war», sagte Molly Grant, die neben der betreffenden Frau sass, der «Los Angeles Times».