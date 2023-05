Frau hielt ihren Mann als Sklave, um Affäre mit seinem Pfleger zu haben

Facebook/John Somerset How

Facebook/John Somerset How

2008 lernte Tom (links) seine zukünftige Frau Sarah kennen, während er nach einer OP in einer betreuten Wohnanlage lebte. 2010 zogen die beiden zusammen, sechs Jahre später zog Webb hinzu.

Tom Somerset-How wurde im Jahr 2020 aus einem verwahrlosten Haus gerettet – am 12. Mai 2023 wurden seine Frau und Toms Pfleger wegen Sklaverei verurteilt. Der Pfleger wurde ausserdem wegen Misshandlung durch eine Pflegekraft verurteilt.

Ein Gericht in der südenglischen Grafschaft Hampshire hat die 49-jährige Sarah Somerset-How und ihren Liebhaber George Webb wegen Sklaverei verurteilt. Webb wurde ausserdem wegen Misshandlung durch eine Pflegekraft verurteilt.

Sie liessen Tom an den Wochenenden alleine

Das Liebespaar, das mit dem behinderten Mann in seinem Haus in Chichester, West Sussex, lebte, benutzte ihn als «Melkkuh», hiess es vor Gericht: Die Frau gab das Geld der Sozialhilfezahlungen für Dessous aus, ihr Lover für DJ-Equipment. Tom war stundenlang alleine im verwahrlosten Haus, auch an den Wochenenden, wenn seine Frau und der Pfleger Konzerte oder Fussballspiele besuchten.