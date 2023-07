Kanton Thurgau: Frau möchte ausgesetzten Haustieren helfen

In diesem Sommer wurden besonders viele Tiere ausgesetzt. Darunter unter anderem Kaninchen, …

Auffangstationen und Tierheime stossen an ihre Grenzen.

Noch nie wurden derart viele Tiere ausgesetzt wie in der jetzigen Ferienzeit.

Die Tierheime in der Ostschweiz sind überlastet. Der Grund dafür ist, dass dieses Jahr besonders viele Tierbesitzende sich dazu entscheiden, ihre Tiere auszusetzen . Die Tierauffangstation in Romanshorn TG sagte gegenüber 20 Minuten , dass ihnen im Moment nur noch ein Reserveplatz zur Verfügung steht. Wird dieser Platz besetzt, müssten Privatpersonen aus dem Team die Tiere vorübergehend auf eigene Kosten aufnehmen.

Fabienne möchte Tieren helfen

Sie hat schon früher mal einen solchen Aufruf auf Social Media gestartet. Daraufhin hat sich eine Frau mit einem Hasen gemeldet. «Für ihn habe ich einen Platz bei einer Tierschützerin finden können», sagt die 42-Jährige. Aber sie möchte es nicht dabei belassen und weiteren Tieren helfen. Die Meldungen für Katzen und Hasen seien in letzter Zeit besonders stark gestiegen.

«Ich möchte keine Vorwürfe machen und niemanden verurteilen, ich will nur, dass die Tiere nicht dem Stress ausgesetzt sind.»

Wohl der Tiere an erster Stelle

Dass die Tierbesitzende ihre Tiere aussetzen, ist für Fabienne in manchen Situationen verständlich. «Es gibt immer wieder solche Situationen, wo das Tier ein finanzielles Problem ist oder die Bindung einfach nicht mehr da ist», sagt Fabienne. Darüber möchte sie nicht urteilen. «Mir geht es einfach um das Wohl der Tiere», so die Verhaltenstherapeutin.

Fabienne ist seit über 13 Jahren im Tierschutz tätig. Durch ihr Engagement in dem Bereich und ihre Ausbildung hat sie auch gute Vernetzungen zu Tierschutzvereinen und Tierheimen. Wer sein Haustier aussetzt, kann sich anonym bei Fabienne per Telefon auf 078 641 56 74 oder per E-Mail auf fabienne.niederhauser@bluewin.ch melden.