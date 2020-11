In einem Manor in Lugano TI attackierte eine 28-jährige Frau zwei andere Frauen.

In einem Manor in Lugano TI attackierte eine 28-jährige Schweizerin zwei andere Frauen.

Im Zentrum von Lugano musste die Polizei am Dienstagnachmittag wegen einer Messerstecherei ausrücken. Dies berichtet « Tio.ch ». Gemäss eines Leser-Reporters des News-Portals habe sich die «surreale Szene» um 14 Uhr abgespielt. «Rescue Media» spricht von einer «Blutlache». Eine «junge Frau» sei angeblich in der Haushaltswaren-Abteilung mit einem Messer am Hals verwundet worden.

Die Kantonspolizei Tessin bestätigte den Einsatz am späteren Nachmittag. Eine 28-jährige Schweizerin griff im Einkaufszentrum in der Piazza Dante in Lugano zwei Frauen an. Die eine verletzte sie mit ihren Händen und die andere mit einem Messer. Die mutmassliche Täterin wurde von anwesenden Kunden festgehalten und später von der Polizei verhaftet.