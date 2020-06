vor 1h

Olten SO

Frau in eigener Wohnung überfallen

Bei einem Raubüberfall in einer Wohnung in Olten wurde am Montagmorgen eine Frau verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Montagmorgen, 1. Juni 2020, meldete die Bewohnerin einer Liegenschaft in der Marktgasse in Olten, dass sie überfallen und verletzt worden sei. Nach ersten Erkenntnissen gelangte ein derzeit unbekannter Mann gegen 6 Uhr in die Wohnung, bedrohte die Bewohnerin mit einer Stichwaffe und verlangte Geld. Dann flüchtete der Mann nach der Tat in unbekannte Richtung.

Am Pfingstmontag meldete sich eine Frau via Notruf bei der Solothurner Polizei: Sie sei in ihrem Daheim überfallen und verletzt worden. Sofort rückte die Polizei zur Wohnung der Anruferin aus, die Frau mussten sie mit Verletzungen ins Spital einliefern lassen.

Inzwischen hat die Polizei versucht, den Tathergang zu rekonstruieren: «Nach ersten Erkenntnissen gelangte ein derzeit unbekannter Mann gegen 6 Uhr in die Wohnung, bedrohte die Bewohnerin mit einer Stichwaffe und verlangte Geld.» Der Eindringling soll danach den Tresor der Frau ausgeraubt und schliesslich auf sein Opfer eingeschlagen haben.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben: «Etwa 175 cm gross, 30-35 Jahre alt, schlank, Glatze, trug zerrissene blaue Jeans und ein dunkles Hemd.» Der unbekannte Täter ist nach dem Überfall geflüchtet und konnte bislang nicht gefasst werden. So hofft die Polizei nun auch auf die Hilfe der Bevölkerung. Wer am Montagmorgen in der Altstadt von Olten auffällige Beobachtungen gemacht hat, solle sich bei der Polizei melden. (Kontakt: 062 311 80 80)

