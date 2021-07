«Tote Katzen über tote Katzen» : Frau in Miami hortet Katzen in Wohnung und lässt sie verhungern

364 Tage ins Gefängnis – so lautet das Urteil gegen eine 56-jährige Frau aus Florida. Sie sammelte Katzen und liess sie brutal in ihrer Wohnung verenden.

In Florida ist eine Frau in einem extremen Fall von Animal Hoarding wegen Tierquälerei zu 364 Tagen Haft verurteilt worden. Die selbsternannte Tierretterin hatte Katzen auf der Strasse eingesammelt und sie dann in ihrer Wohnung verhungern lassen. Die 56-Jährige bekannte sich schuldig und darf nun keine Tiere mehr halten, wie die Zeitung «Miami Herald» berichtete. «Sie müssen sich von Tierrettungsorganisationen fernhalten», wies Bezirksrichter Alberto Milian die Angeklagte am Montag an.