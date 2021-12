Facebook – Frau in virtueller Umgebung sexuell belästigt

In der virtuellen Umgebung von Meta – vormals bekannt als Facebook – ist eine Frau sexuell belästigt worden.

Eine Testerin berichtet allerdings, in der virtuellen Welt belästigt worden zu sein.

Der Facebook-Konzern Meta hat vor kurzem die Plattform Horizon Worlds für Testerinnen und Tester freigegeben. Dabei handelt es sich um eine virtuelle Umgebung, in der man sich mit Avataren mittels VR-Brille bewegen kann. Dabei trifft man auch auf andere Personen und kann mit diesen Gespräche führen oder Spiele spielen. Wie ein Bericht nun zeigt, war diese Erfahrung aber nicht für alle Beteiligten nur positiv.

Eine der Testerinnen erzählt in einem Facebook-Post, dass andere Nutzer ihrem Avatar in der virtuellen Welt unangenehm nahe gekommen seien. Sie sei sogar von einer fremden Person betatscht worden. «Sexuelle Belästigung ist schon im herkömmlichen Internet kein Witz, aber wenn man in einer virtuellen Umgebung ist, macht es das Ganze noch heftiger», schreibt sie.