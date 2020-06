Wettingen AG

22-Jähriger belästigt Frau in ihrer Wohnung

Eine junge Frau wurde am Sonntag unter Drohungen zu sexuellen Handlungen gezwungen. Die Polizei verhaftete einen 22-jährigen Asylbewerber.

In Wettingen wurde in der Nacht auf Sonntag eine Frau sexuell belästigt.

In der Nacht auf Sonntag verfolgte ein Mann eine junge Frau, die in Wettingen nach einer Busfahrt zu Fuss an ihren Wohnort lief. Gemäss den späteren Aussagen der Frau, sei ihr der Unbekannte in die Wohnung gefolgt und habe dann sexuelle Handlungen unter Drohung ausgeführt.