Am Freitagvormittag ist in Zuzwil SG ein Auto von der Strasse abgekommen. Eine 65-jährige Frau fuhr mit ihrem Auto in Richtung Henau SG. Ihr Auto kam auf der vereisten Brücke ins Schleudern, rutschte nach rechts und durchbrach einen Holzzaun und fuhr anschliessend die Böschung hinunter in den Nebenkanal der Thur, wo es schliesslich im Wasser zum Stillstand kam. Das Auto füllte sich dort langsam mit Wasser, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag mitteilte. Die Frau versuchte vergebens, die Fahrertür zu öffnen. Es gelang ihr aber, die Scheibe herunterzulassen. So konnte sie das sinkende und sich mit Wasser füllende Auto verlassen.

Im Video unten sieht man, wie das Auto aus der Thur gezogen wird.