Frau, Kinder beleidigt:Taulant Xhaka spricht über Kopfstoss-Eklat

Es sind Wild-West-Szenen, die sich am 7. Mai in der Schlussphase des Super-League-Spiels zwischen Basel und dem FC Zürich ereignen. Der Höhepunkt: In der zwölften Minute der Nachspielzeit fliegt FCB-Captain Taulant Xhaka nach einem Kopfstoss gegen FCZ-Verteidiger Nikola Katic vom Platz. Der 32-Jährige kassiert später für seinen Ausraster eine Mega-Sperre von insgesamt acht Spielen .

Vier davon hat Xhaka inzwischen abgesessen, als im Trainingslager in Seefeld (Ö) mit der Basler Zeitung, 20 Minuten und Blick über den Vorfall spricht. «Ich habe die Kontrolle verloren. Das darf mir nicht passieren. Es tut mir ernsthaft leid», sagt das FCB-Urgestein. Bereits zuvor im Spiel habe ihn Katic mehrfach provoziert. «Zu Beginn konnte ich mich noch beherrschen, doch nach der Gelb-Roten Karte gegen mich hat er sich das Trikot über den Mund gezogen und meine Frau sowie meine Kinder beleidigt», so Xhaka. Und weiter: «Was ich mir in diesem Spiel anhören musste, habe ich in meiner Karriere noch nie erlebt.»