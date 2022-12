Las Vegas: Frau klaute Rolex – Polizei findet Uhr in ihrer Vagina

Eine Frau beklaute Männer in Hotels in Las Vegas.

Die Polizei von Las Vegas hat am Sonntag die 33-jährige Sarah Richards festgenommen. Die Frau wird beschuldigt, eine Rolex-Uhr im Wert von 12'000 Dollar gestohlen und sie in ihrer Vagina versteckt zu haben.

Richards aus der Stadt Baltimore befand sich seit mehreren Tagen in Las Vegas, weil sie sich am Montag vor einem Gericht wegen eines Diebstahls im Sommer hätte verantworten müssen.