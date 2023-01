Strafgericht Basel: Frau klemmt Hals in Dachfenster ein und stirbt

Nun sind zwei Handwerker angeklagt. Sie sollen bei der Arbeit am Dachfenster gepfuscht haben, so die Basler Staatsanwaltschaft.

Eine Frau in Basel starb, weil ihr Hals in einem automatisch schliessenden Dachfenster eingeklemmt wurde.

Eine Frau starb am 2. August 2019, weil ihr Dachfenster automatisch schloss: Ihr Hals wurde eingeklemmt, was laut Anklage ein «zentrales Regulationsversagen» verursachte. War es ein tragischer Unfall oder handwerkliches Versagen? Auf diese Frage hat das Strafgericht Basel-Stadt in der dritten Januarwoche eine Antwort zu finden.