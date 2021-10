Angeblicher Schwangerschaftsabbruch : Frau knöpft ihrem Liebhaber über 200’000 Franken ab

Die Geliebte eines leitenden Angestellten erhielt fast 235’000 Franken, um ihre angebliche Schwangerschaft zu beenden. Das Gericht befand sie der Erpressung und Geldwäsche für schuldig.

Liebhaber findet 50’000 Franken in Staubsauger

Die Beschuldigte wurde wegen räuberischer und gewerbsmässiger Erpressung sowie wegen Geldwäsche verurteilt. Sie hatte rund 7000 Franken an ihren Bruder in Kamerun geschickt. Das Tribunal d'Arrondissement de La Broye et du Nord vaudois hatte Anfang letzter Woche auf Antrag der Staatsanwaltschaft eine Gefängnisstrafe von 30 Monaten verhängt. Das Gericht ordnete zudem ihre Ausweisung aus der Schweiz für sechs Jahre an. Zusätzlich zur Entschädigung muss Zahra fast 20'000 Franken an Anwaltskosten bezahlen.



Christophe konnte in der Wohnung der Beschuldigten, genauer gesagt in ihrem Staubsauger, rund 50’000 Franken sicherstellen. Allerdings waren bereits fast 40’000 Franken für Taschen, Schuhe, Schmuck und gebrauchte Uhren ausgegeben worden.