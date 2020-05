Fehraltdorf ZH

Frau prallt in Baum und verletzt sich mittelschwer

Eine Autofahrerin hat sich mittelschwere Verletzungen zugezogen. Sie ist in einen Baum geprallt.

Der Unfall ereignete sich in Fehraltdorf.

Bei einer Kollision mit einem Baum sowie einem entgegenkommenden Fahrzeug hat sich eine Automobilistin am Sonntagabend in Fehraltorf mittelschwere Verletzungen zugezogen. Gegen 18.20 Uhr fuhr eine 52-jährige Frau auf der Kempttalstrasse Richtung Fehraltorf. Aus zurzeit nicht geklärten Gründen kam sie mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum am rechten Fahrbahnrand, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt. Anschliessend prallte ein entgegenkommendes Auto gegen das verunfallte Fahrzeug. Der 77-jährige Lenker blieb unverletzt.