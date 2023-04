Winterthur: Frau kommt bei Brand in Einfamilienhaus ums Leben

Frau kommt in Flammen ums Leben: Die Feuerwehr bekämpft den Vollbrand in Winterthur. (6. April 2023)

Gegen 22.30 Uhr ging am Donnerstagabend der Alarm eines Brandes in einem Einfamilienhaus in Winterthur-Wülflingen ein. Als die Löschkräfte beim Reiheneinfamilienhaus eintrafen, stand dieses bereits in Vollbrand. Gemäss einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Zürich fanden die Feuerwehrleute eine leblose Person im zweiten Stock. Nach der Bergung der Frau konnte der Notarzt nur noch ihren Tod feststellen.