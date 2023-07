Leukerbad: Frau stürzt 80 Meter in die Tiefe und stirbt

Die Staatsanwaltschaft hat in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei eine Untersuchung eingeleitet.

Gegen 19 Uhr befand sich die Frau in Begleitung ihrer Familie auf der Flüealp oberhalb Leukerbad. Ihre Begleiter waren zu diesem Zeitpunkt mit Bienenarbeit beschäftigt. Als die Frau eine kurze Pause einlegte, entfernte sie sich vom Bienenstand.

Aus bislang ungeklärten Gründen kam sie in abschüssigem Gelände zu Fall und stürzte rund 80 Meter in die Tiefe. Die aufgebotenen Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der Frau feststellen, wie die Walliser Kantonspolizei mitteilt. Beim Opfer handelt es sich um eine 72-jährige rumänische Staatsangehörige mit Wohnsitz in Spanien.