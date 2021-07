Innertkirchen BE : Frau kommt zu Fall und stürzt über Felswand hinab – tot

In Gadmen ist am Samstagnachmittag eine Frau beim Wandern schwer verunfallt. Sie konnte durch die Rettungskräfte nur noch leblos geborgen werden.

Am Samstag, kurz vor 14.50 Uhr, ereignete sich in Gadmen (Gemeinde Innertkirchen) ein Bergunfall. Aktuellen Erkenntnissen zufolge beabsichtigte eine Frau zur Tierberglihütte aufzusteigen. Als sie auf dem Weg dorthin umdrehte und sich wieder auf dem Abstieg befand, kam sie aus noch zu klärenden Gründen zu Fall. Sie stürzte in der Folge über eine Felswand in die Tiefe, wie die Kantonspolizei mitteilt.