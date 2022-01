Niederbüren SG : Frau kracht auf vereister Strasse frontal in LKW – tot

Am Freitagmorgen ist es in Niederbüren SG zu einer Frontalkollision zwischen einem Auto und einem Lastwagen gekommen. Eine junge Frau verstarb noch auf der Unfallstelle.

Eine junge Frau fuhr am Freitagmorgen, kurz vor 8.30 Uhr, mit ihrem Auto auf der Staatsstrasse von Oberbüren SG Richtung Niederbüren SG. In einer Linkskurve geriet sie auf der örtlich vereisten Strasse ins Schleudern und auf die Gegenspur. Zur selben Zeit fuhr ein 52-jähriger Mann mit seinem Lastwagen in entgegengesetzte Richtung, teilt die Kantonspolizei St. Gallen in einem Communiqué mit. In der Folge kam es zur frontalen Kollision, wodurch es den Lastwagen nach rechts ins Wiesland abwies.