Biel BE

Frau kurz nach Mitternacht überfallen

In Biel ist letzten Samstag eine Frau von einem

Unbekannten auf dem Trottoir angegriffen worden. Dritte eilten ihr Frau rechtzeitig zur Hilfe. Doch der Täter ergriff die Flucht.

Die Polizei sucht in Biel BE nach einem unbekannten Mann, der in der Nacht auf den letzten Samstag eine Frau überfallen haben soll. Die Frau war gemäss Ermittlungen der Polizei kurz vor o0.30 Uhr zu Fuss auf dem Trottoir entlang der Ernst-Schüler-Strasse unterwegs. Auf Höhe der dortigen Hausnummer 15 griff der Unbekannte sie plötzlich von hinten an.