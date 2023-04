Letzte Generation: Diese Aktivistin liess sich sterilisieren

1 / 3 Mitglieder der «Letzten Generation» legten am Montag mit ihren Protestaktionen den Verkehr in ganz Berlin lahm. IMAGO/aal.photo Immer wieder werden sie wegen ihrer Blockaden zur Rechenschaft gezogen: Auch die Pressesprecherin der «Letzten Generation» Carla Hinrichs musste sich kürzlich in Berlin vor Gericht verantworten. IMAGO/aal.photo Auch Aktivist Raul Semmler steht in Berlin vor Gericht: Er leistete Widerstand, als Polizisten ihn daran hindern wollten, sich festzukleben. IMAGO/aal.photo

Darum gehts Derzeit stehen in Regensburg sieben Aktivisten der «Letzten Generation» vor Gericht.

Während der Verhandlung sorgte die Aussage einer Aktivistin für grosses Aufsehen.

Laut eigener Aussage hat sich die 35-Jährige für den Klimaschutz sterilisieren lassen.

Weil sie mit ihren Aktionen immer wieder den Verkehr in ganz Deutschland lahmlegen, müssen sich die Klimaaktivisten der Gruppe «Letzte Generation» immer wieder vor Gericht verantworten, manche von ihnen haben bereits erste Haftstrafen abgesessen. In der bayrischen Stadt Regensburg stehen derzeit sieben Aktivisten vor Gericht, die Anklage lautet «gemeinschaftliche Nötigung», weil sie sich im Juni 2022 auf einer Regensburger Strasse festklebten und den Verkehr damit für mehrere Stunden lahmlegten.

Die Aktivisten, im Volksmund auch «Klimakleber» genannt, nutzen die Gerichtsverhandlungen vor allem, um auf das dramatische Voranschreiten der Klimakrise aufmerksam zu machen – deren Aussagen während der Verhandlungen zitieren verschiedene Medien übereinstimmend. So führt einer der Aktivisten beispielsweise den Klimaforscher Joachim Schellnhuber an, der meint: «Ich sage Ihnen, dass wir unsere Kinder in einen globalen Schulbus hineinschieben, der mit 98 Prozent Wahrscheinlichkeit tödlich verunglückt». Der Aktivist könne es nicht mehr mit seinem Gewissen vereinbaren, bei «der Tatenlosigkeit der Bundesregierung» selbst tatenlos zu bleiben.

«Ich kann es nicht verantworten, Kinder in die Welt zu setzen»

Eine der Angeklagten ging mit ihrem Einsatz für die Umwelt besonders weit: Laut eigener Aussage habe sie sich sterilisieren lassen, weil sie nicht verantworten könne, ein Kind in diese Welt zu setzen. Ausserdem sagt sie: «Vor dem Hintergrund dessen, was auf uns und unsere Kinder zukommen wird, sei das, was mir hier vorgeworfen wird, dann absolut nebensächlich. Die Unannehmlichkeiten für die Autofahrer tun mir leid, doch ich weiss mir nicht anders zu helfen», so die 35-jährige Klimakleberin.

Kurios: Der ebenfalls in Regensburg vor Gericht stehende Aktivist Simon Lachner kündigt noch während der Verhandlung an, bei den Kleberaktionen in Berlin teilnehmen zu wollen. Die anwesenden Lenker im Saal, die von der Blockade betroffen waren, zeigen dagegen nur wenig Verständnis für die Aktivisten. Sie häuften wegen der Aktion Minusstunden an und mussten Mehrarbeit leisten. Das übergeordnete Ziel der Aktionen, mehr Klimaschutz, sei zwar gut und wichtig, die Aktionen würden aber eher das Gegenteil bewirken, nämlich den Unmut der Bevölkerung auf sich ziehen.