150 Marathons in 150 Tagen – so stellte die Läuferin einen neuen Weltrekord für die meisten aufeinanderfolgenden Marathons einer Frau auf.

Erchana Murray-Bartlett ist glücklich: Am 16. Januar 2023 lief sie über ihre Ziellinie in Melbourne.

150 Marathons in 150 Tagen – als die 32-jährige Erchana Murray-Bartlett am Montag die Ziellinie in Melbourne überquerte, hatte sie über 6200 Kilometer hinter sich gebracht. Die Australierin war letzten August in Cape York im äussersten Norden des australischen Bundesstaats Queensland gestartet und hatte den Inselkontinent der Küste entlang überquert. Damit stellte die Läuferin einen neuen Weltrekord für die meisten aufeinanderfolgenden Marathons einer Frau auf.