Bern: Frau läuft zwischen Hochhäusern über Slackline

Ein News-Scout verbringt den lauen Sommerabend in einem Schrebergarten in Bern, als ihm plötzlich eine Frau auffällt, die zwischen zwei Hochhäusern über eine Slackline läuft. «Sie sah ungesichert und die ganze Sache alles andere als legal aus», berichtet der News-Scout. Plötzlich seien alle Schrebergarten-Besucher aufgesprungen und hätten dem Spektakel zugeschaut. «Einige unserer Gruppe sind praktisch täglich hier, aber so etwas haben auch die noch nie beobachtet», so der News-Scout.