Aus Angst vor Corona : Frau landet wegen Überdosis Ivermectin auf der Intensivstation

In Impfgegner-Foren kursieren Empfehlungen, sich mit Hilfe des Pferdeentwurmungsmittels Ivermectin gegen die Folgen von Corona zu schützen. Nun liegt eine Frau in der Steiermark wegen einer Überdosis des Medikaments im Spital.

Das Entwurmungsmittel wird in den USA teils nur noch gegen ein Foto des Pferdes abgegeben.

Nun muss eine Frau in der Steiermark wegen einer Überdosis auf der Intensivstation behandelt werden.

Dass sich impfskeptische Menschen bei einer Erkrankung an Covid-19 mit Ivermectin behandeln ist nicht ganz neu: Vielerorts war das Entwurmungsmittel aus der Tiermedizin teils ausverkauft. In manchen Ländern, etwa den USA, sahen sich die Behörden sogar genötigt, explizit vor der Selbstmedikation mit der Substanz zu warnen.

Denn Ivermectin ist bei Corona-Erkrankungen nicht nur nutzlos, sondern auch gefährlich und kann bei hoher Dosierung toxisch wirken. In den USA etwa kam es schon zu etlichen Vergiftungsfällen. Wie das Magazin «ZiB» von ORF nun am Mittwoch meldete, landete nun in der Steiermark eine Frau nach der Einnahme von Ivermectin sogar auf der Intensivstation. Sie sei ausser Lebensgefahr, brauche aber noch intensive Betreuung. Offenbar hatte sie sich eine massive Überdosis verabreicht. Auch im betroffenen Bundesland Oberösterreich soll es schon zu Vergiftungen gekommen sein.