Frankreich: Frau (75) lebt in 15 Tonnen Abfall

Horroreinsatz in Tarn-et-Garonne, einem Vorort der südfranzösischen Stadt Montauban: Eine vierköpfige Putzequipe hat den Auftrag erhalten, die Wohnung einer 75-jährigen Frau zu reinigen, die am Diogenes-Syndrom leidet. In den letzten 30 Jahren hatte die Rentnerin rund 15 Tonnen Unrat in ihrem Haus angesammelt – in allen Räumen des Hauses türmten sich fast 1,50 Meter Abfall aller Art und sogar Exkremente. An den Decken klebten riesige Spinnweben, im ganzen Haus wimmelte es von Insekten.