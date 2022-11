Aargauerin muss wegen Tierquälerei ins Gefängnis

Bei mehreren Kontrollen fand der Veterinärdienst des Kantons Aargau unterernährte Pferde vor, die an Wurmbefall und Durchfall litten.

Bei mehreren Kontrollen des Veterinärdiensts befanden sich ihre Pferde und Hühner in teils sehr schlechtem Zustand.

Pferde in «ungenügendem Nährzustand»

Es folgten zwei weitere unangemeldete Nachkontrollen desselben Hofes. Und erneut fand der Veterinärdienst Tiere in teils desolatem Zustand vor: Pferde in «ungenügendem Nährzustand», die ausnahmslos an Durchfall und Wurmbefall litten. Aufgrund unzureichender Hufpflege hatten zudem acht der neun Pferde Fehlstellungen oder Strahlfäule.