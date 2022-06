Gerichtsfall in Indonesien: Frau merkt erst nach 10 Monaten Ehe, dass ihr «Mann» eigentlich eine Frau ist

Ein Gericht in der Stadt Jambi in Indonesien verhandelt in einem Betrugsfall: Eine Frau zeigte ihren Gatten nach zehn Monaten Ehe an, weil «er» in Wirklichkeit eine Frau ist. Zudem hatte der angebliche Ehemann der Frau erzählt, dass er Neurochirurg sei und in New York studiert habe. Seine Familie besitze ein Bergbauunternehmen, erzählte er. Aber auch das war offenbar gelogen.