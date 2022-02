Goldach SG – Frau mit Kinderwagen auf Zebrastreifen angefahren – schwer verletzt

Am Dienstag hat sich in Goldach SG ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Die 38-jährige Frau überquerte am Dienstagmorgen an der St. Gallerstrasse von rechts nach links den Zebrastreifen und führte ihren einjährigen Sohn im Kinderwagen mit. Zur gleichen Zeit fuhr ein 22-jähriger Mann mit einem Lieferwagen vom Segelkreisel her kommend in Fahrtrichtung Rorschach. Dabei erfasste der Lieferwagen die 38-jährige Frau auf dem Zebrastreifen.